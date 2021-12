Auch schweres Kriegsgerät ist an der Grenze zur Ukraine aufgefahren. (picture alliance/dpa/Sputnik)

Es gehe mittlerweile um zehntausende Soldaten, die Russland in der Nähe der Ukraine stationiert habe.

Nach Angaben der OSZE wurde für die Ost-Ukraine ein Waffenstillstand vereinbart.

Der Sonderbeauftragte der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa teilte mit, Russland und die Ukraine hätten sich bereit erklärt, in allen Punkten das Abkommen vom Juli 2020 umzusetzen. In der Ost-Ukraine stehen sich ukrainische Regierungstruppen und Separatisten gegenüber, die von Russland unterstützt werden.

Diese Nachricht wurde am 23.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.