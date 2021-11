Die ersten Flüchtlinge aus Belarus sind in den Irak geflogen worden. (dpa/ismael adnan)

Bei einem Besuch in Berlin sprach Generalsekretär Stoltenberg zudem von einer besorgniserregenden Situation. Bundeskanzlerin Merkel sagte dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen und der Internationalen Organisation für Migration Unterstützung bei ihren Hilfsanstrengungen zu.

Unterdessen ist in Belarus ein Zeltlager an der Grenze zu Polen komplett geräumt worden. Der belarussische Grenzschutz erklärte per Twitter, die Menschen in dem Camp am Übergang Kuznica-Brusgi seien allesamt in ein nahegelegenes Logistikzentrum gebracht worden. Es gab auch einen ersten Rückführungsflug in den Irak. 431 Menschen wurden mit einer Maschine der "Iraqi Airways" von Minsk nach Erbil gebracht, der Hauptstadt der nordirakischen Kurdenregion.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.