Rüstungsgüter

Es gebe eine eindeutige Zunahme der Verkäufe von Maschinenteilen, Elektronik und anderer Technologien, die Moskau für die Produktion von Militärgerät und Munition nutze, sagte Stoltenberg der "Welt am Sonntag". Chinas Unterstützung sei lebenswichtig für Russlands Krieg in der Ukraine. Stoltenberg warf Peking vor, so die Zusammenarbeit mit dem Westen zu gefährden. China wird seit längerer Zeit bezichtigt, mit Güterlieferungen die russische Rüstungsindustrie zu unterstützen. Die USA setzten deshalb bereits chinesische Firmen auf Sanktionslisten.

Russlands Präsident Putin und Chinas Staatschef Xi hatten zuletzt bei Gesprächen in Peking die engen Beziehungen beider Länder bekräftigt.

