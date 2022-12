Sicherheitskonferenz

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg (picture alliance / AA / Dursun Aydemir)

Damit werde auf die veränderte Sicherheitslage nach dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine reagiert. Die NATO brauche eine starke und bereite Bundeswehr. Stoltenberg rief dazu auf, sich autoritären Regimen in den Weg zu stellen. Alle würden sonst einen hohen Preis zahlen, wenn Aggressoren oder Autokratien über Freiheit und Demokratie siegten. So seien Hilfen für die Ukraine der beste Weg, um einen dauerhaften Frieden zu unterstützen, betonte der NATO-Generalsekretär.

OSZE berät über Sicherheit in Europa

Mit der Lage in der Ukraine befasst sich heute auch die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Die OSZE-Außenminister kamen am Vormittag zu einem zweitägigen Treffen im polnischen Lodz zusammen. Nicht dabei ist der russische Außenminister Lawrow, dem Polen die Einreise verweigert hat. Die russische Führung wird nur von ihrem ständigen Vertreter bei der OSZE repräsentiert. Für die Ukraine nimmt Außenminister Kuleba teil. Deutschland wird auf dem zweitägigen Treffen von Ressortchefin Baerbock vertreten.

Die OSZE hatte die russischen Angriffe in der Ukraine als Terror gegen die Zivilbevölkerung verurteilt. In der Organisation sind 57 Staaten vertreten.

Weiterführende Informationen

