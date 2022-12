NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg (picture alliance / AA / Dursun Aydemir)

Die Investitionen in neue Kampfflugzeuge, Hubschrauber, Schiffe und U-Boote seien historisch und wahrlich ein Wendepunkt, sagte er auf der Sicherheitskonferenz in Berlin. Stoltenberg verwies auf die veränderte Sicherheitslage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Die NATO brauche eine starke Bundeswehr.

Stoltenberg rief dazu auf, sich autoritären Regimen in den Weg zu stellen. Hilfen für die Ukraine seien der beste Weg, um einen dauerhaften Frieden zu unterstützen. Es müsse allerdings auch darauf geachtet werden, dass gelieferte Rüstungsgüter einsetzbar seien, betonte der NATO-Generalsekretär. Die ukrainische Armee klagt über zu wenig Munition und Ausfälle bei den Panzerhaubitzen aus Deutschland und den Niederlanden.

Am Nachmittag trifft Stoltenberg Bundeskanzler Scholz. In Polen befassen sich die Außenminister der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa mit der Lage in der Ukraine.

