NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg (picture alliance / AA / Dursun Aydemir)

Die Investitionen in neue Kampfflugzeuge, Hubschrauber, Schiffe und U-Boote seien historisch und wahrlich ein Wendepunkt, sagte er auf der Sicherheitskonferenz in Berlin. Stoltenberg verwies auf die veränderte Sicherheitslage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Die NATO brauche eine starke Bundeswehr.

Am Nachmittag trifft Stoltenberg Bundeskanzler Scholz. In Polen befassen sich die Außenminister der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa mit der Lage in der Ukraine.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.