Die Rolle Chinas in der Welt ist erstmals Thema auf einem Gipfeltreffen der Nato. China sei das Land, das nach den USA am meisten Geld für Verteidigung ausgebe, betonte Nato-Generalsekretär Stoltenberg zum Auftakt des zweiten Gipfeltages in Watford bei London.

Im Entwurf der Abschlusserklärung der Staats- und Regierungschefs ist vorgesehen, Peking erstmals als mögliche neue Bedrohung einzustufen. China habe kürzlich neue Waffen vorgestellt, auch neue nukleare Bewaffnung, erklärte Stoltenberg. Mit den "Chancen und Herausforderungen" durch China müssten sich die Bündnispartner gemeinsam auseinandersetzen.



70 Jahre nach der Gründung der Nato unterstrich der Generalsekretär auch erneut die Bedeutung der Militärallianz. Sie sei das einzige Forum, in dem Europa und Nordamerika zusammen diskutierten und gemeinsame Maßnahmen beschlössen, sagte Stoltenberg vor einem Arbeitstreffen der Staats- und Regierungschefs nahe London. Die Nato sei nicht "hirntot", wie es Frankreichs Präsident Macron gesagt habe. Vielmehr sei sie aktiv und anpassungsfähig. Der britische Premierminister Johnson betonte, die Nato bringe Frieden und Sicherheit.



Der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter sieht Diskussionsbedarf über die politische Ausrichtung der Nato. Macron habe mit seiner Aussage einen wunden Punkt getroffen: Das Bündnis müsse sich besser koordinieren.

Streit mit der Türkei

Weitere Themen der heutigen Beratungen dürften der weitere Umgang mit Russland und das Verhalten der Türkei sein. Präsident Erdogan hatte von den Bündnis-Partnern eine klare Unterstützung seiner Syrien-Politik verlangt und andernfalls mit einem Veto gegen die Nato-Pläne im Baltikum und in Polen gedroht.



In Watford bei London setzen die Staats- und Regierungschefs der Nato ihr Gipfeltreffen heute Vormittag mit einer mehrstündigen Arbeitssitzung fort. Der Gipfel findet inmitten von Differenzen zwischen den Mitgliedsstaaten statt. Zum Abschluss soll eine "Londoner Erklärung" veröffentlicht werden.