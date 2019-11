Bundesaußenminister Maas ist bei den Nato-Partnern mit seiner Reforminitiative auf positive Resonanz gestoßen.

Die Vorschläge seien von vielen Ländern unterstützt worden, sagte Nato-Generalsekretär Stoltenberg nach einer Sitzung auf dem Außenministertreffen des Bündnisses in Brüssel. Maas erklärte, die Diskussion habe ihn ermutigt, weil man mit dem Vorschlag das aufgenommen habe, was innerhalb der Nato diskutiert werden müsse. Frankreichs Außenminister Le Drian verlangte eine Grundsatz-Debatte über die Zukunft der Nato. Dabei müsse es auch um die Beziehungen zu Russland gehen. Diese dürften nicht dauerhaft in einer Sackgasse bleiben.



Maas hatte angeregt, eine Expertenkommission einzusetzen, die Vorschläge zur Stärkung der politischen Zusammenarbeit in der Nato machen soll. Frankreichs Präsident Macron hatte die Nato kürzlich als "hirntot" bezeichnet.