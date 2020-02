Nato-Generalsekretär Stoltenberg hat vor neuen russischen Atomwaffen gewarnt.

Stoltenberg sagte dem Nachrichtenmagazin "Spiegel", die neuen russischen Raketen seien hochgefährlich. Sie seien mobil, leicht zu verstecken und könnten europäische Städte in kurzer Zeit erreichen. Die Nato werde der Bedrohung jedoch nicht mit der Stationierung neuer Atomraketen in Europa begegnen, betonte Stoltenberg. Eine Anpassung der Verteidigungsstrategie könne aber notwendig werden, damit die Abschreckung glaubwürdig bleibe. In diesem Zusammenhang kritisierte Stoltenberg zudem den Vorschlag des französischen Präsidenten Macron, über eine eigene europäische nukleare Verteidigung nachzudenken. Man habe schon eine in Europa - die der Nato.