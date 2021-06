Nach Auffassung von Nato-Generalsekretär Stoltenberg bietet der nächste Gipfel der Allianz Mitte Juni die historische Chance, die transatlantische Bindung zu stärken. Stoltenberg äußerte sich in Brüssel nach einem Vorbereitungstreffen mit den Außen- und Verteidigungsministerinnen und -ministern des Bündnisses. Am nächsten Nato-Gipfel wird auch US-Präsident Biden teilnehmen.

Stoltenberg will die Bindung zwischen Europa und Nordamerika auch durch eine Erhöhung der Gemeinschaftsausgaben des Bündnisses intensivieren. Dies sei darüberhinaus ein Signal an mögliche Gegner, fügte er hinzu.



Zuvor hatten sowohl Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer als auch Außenminister Maas Unterstützung für eine Erhöhung des gemeinsamen Nato-Budgets zugesagt. Kramp-Karrenbauer sagte, es sei wichtig, die Fähigkeit, gemeinsam zu handeln, auch mit mehr gemeinschaftlichen Mitteln zu verstärken. Maas betonte, man müsse in die "transatlantische Erneuerung" investieren.



Die USA fordern bereits seit längerem mehr finanzielles Engagement von den übrigen Ländern. Nach dem aktuellen Aufteilungsschlüssel trägt die Bundesrepublik mit den USA derzeit den größten Anteil der Gemeinschaftskosten der Nato. Beide Länder steuern jeweils rund 16,4 Prozent bei.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.