NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, hier bei einer Rede im NATO-Hauptquartier in Brüssel (Olivier Matthys/Pool AP/dpa)

NATO-Generalsekretär Stoltenberg warb gestern für weitere Militärhilfen. Der Krieg sei inzwischen zu einem Abnutzungskrieg geworden, sagte Stoltenberg nach einem Gespräch mit dem schwedischen Regierungschef Kristersson in Stockholm. Die Unterstützung müsse deshalb aufrechterhalten und verstärkt werden.

Der ukrainische Präsident Selenskyj wies in einem Interview mit dem US-Sender CNN erneut auf die Dringlichkeit hin - insbesondere in der seit Monaten umkämpften Stadt Bachmut in der Region Donezk.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.