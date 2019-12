Die Mitgliedsstaaten der Nato haben sich auf ihrem Gipfel im englischen Watford trotz vieler Differenzen auf eine Abschlusserklärung geeinigt. Darin erneuern die Verbündeten ihre gegenseitige Beistandsverpflichtung und beziehen Position gegenüber China und Russland.

Zum 70-jährigen Bestehen der Nato unterstreicht die "Londoner Erklärung" die Bedeutung der transatlantischen Bindung zwischen Europa und Nordamerika. In dem Dokument wird zudem auf die Herausforderungen durch ein militärisch immer stärker werdendes China verwiesen. Russland wird aufgrund seines aggressiven Vorgehens als eine Bedrohung für die internationale Sicherheit gewertet.



Nato-Generalsekretär Stoltenberg sagte, die Mitgliedsstaaten seien sich einig, dass China in künftige Waffenkontroll-Verträge eingebunden werden solle. Die Volksrepublik sei das Land, das nach den USA am meisten Geld für Verteidigung ausgebe. Das Verhältnis zu Russland müsse durch einen verstärkten Dialog wieder verbessert werden.



Im Mittelpunkt des Nato-Gipfels hatte das 70-jährige Bestehen des Staatenbundes gestanden. Streitpunkte waren vor allem die jüngste Kritik des französischen Präsidenten Macron am Verteidigungsbündnis und die Militäroperation des Nato-Mitglieds Türkei in Syrien.



Der britische Premierminister Johnson betonte, es sei sehr wichtig, dass die Allianz zusammenstehe. Vor dem Gipfel hatte Frankreichs Präsident Macron die Nato kritisiert und sie für "hirntot" erklärt. Macron betonte in Watford, er freue sich, dass es nun notwendige grundsätzliche Diskussionen über die strategische Ausrichtung der Nato gebe.



Der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter sieht Diskussionsbedarf über die politische Ausrichtung der Nato. Macron habe mit seiner Aussage einen wunden Punkt getroffen, sagte Kiesewetter im Deutschlandfunk (Audio-Link). Das Bündnis müsse sich besser koordinieren.