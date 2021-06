Bei ihrem Gipfeltreffen in Brüssel haben die Staats- und Regierungschefs der Nato-Staaten deutlich Position gegenüber Russland und China bezogen. Russland verstoße weiter gegen Werte und Prinzipien der Allianz sowie gegen internationale Verpflichtungen, heißt es in der gemeinsamen Abschlusserklärung. Auch China stelle durch sein Verhalten "eine systemische Herausforderung für die regelbasierte internationale Ordnung" dar.

Ein Gegner oder Feind sei China aber nicht, stellte Generalsekretär Stoltenberg klar. Bundeskanzlerin Merkel plädierte dafür, dass die Nato mit China wie mit Russland einen doppelten Ansatz aus Abschreckung und Dialog entwickele. "Ich bin eine große Verfechterin des Zwei-Säulen-Ansatzes", erklärte die CDU-Politikerin. Mit Blick auf die Beziehungen zu Russland sprach Stoltenberg von einem Tiefpunkt. Merkel sagte nach dem Treffen, Russland sehe die Nato leider nicht als Partner, sondern als Feind. Sie warnte vor russischen Desinformationskampagnen, von denen auch Deutschland betroffen sei. Die klare Haltung gegenüber China und Russland ist Teil des neuen Nato-Strategiekonzepts, das im kommenden Jahr offiziell angenommen werden soll. Im bisherigen Strategiekonzept von 2010 wird China mit keinem Wort erwähnt.

Biden: Beistandspflicht den USA heilig

US-Präsident Biden hat den europäischen Ländern zugesichert, dass sie sich auf sein Land verlassen könnten. Die Beistandspflicht sei den USA heilig, sagte Biden bei seinem ersten Nato-Gipfel in Brüssel. Unter Bidens Vorgänger Trump waren die Beziehungen zu den Nato-Staaten merklich abgekühlt. Vor allem die baltischen Staaten hatten immer wieder geklagt, sich nicht ausreichend vor Russland geschützt zu fühlen. Der bislang einzige Bündnisfall der Nato war nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in den Vereinigten Staaten ausgerufen worden.



Biden kam in Brüssel auch zu einzelnen Gesprächen mit den Regierungschefs der baltischen Staaten zusammen. Im Mittelpunkt stand die Bedrohung durch Russland, China und Belarus, wie der Nationale Sicherheitsberater Sullivan erklärte. Biden will im Rahmen des Gipfels zudem mit dem türkischen Präsidenten Erdogan zusammenkommen. Nach dem Nato-Treffen ist dann am Mittwoch ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin geplant.

"Nato ist in außerordentlich kritischer Situation"

Nach Einschätzung des Politikwissenschaftlers Hacke befindet sich die Nato in einer außerordentlich kritischen Situation. Problematisch sei insbesondere die Haltung der USA gegenüber Russland und China, sagte Hacke im Deutschlandfunk. Bidens Äußerungen etwa, wonach der russische Präsident Putin "ein Killer" sei, seien wenig hilfreich. Hochproblematisch sei auch der Anspruch der USA, demokratische Werte weltweit - wie zum Beispiel auch in China - durchsetzen zu wollen. Peking teile diese Werte nicht. Der EU empfahl Hacke, ihre Wirtschaftsbeziehungen zu China auszubauen.



