Der Nato-Gipfel in Madrid wird heute fortgesetzt. (Stefan Rousseau/PA Wire/dpa)

Am zweiten und letzten Tag geht es unter anderem um dem Kampf gegen den Terrorismus. Ein weiteres Thema ist die weltweite Lebensmittelkrise, die durch den russischen Angriff auf die Ukraine verschärft wurde. Vor allem das Gastgeberland Spanien hatte darauf gedrängt, beim NATO-Gipfel auch die Lage in den südlichen Nachbarstaaten der Allianz in den Fokus zu nehmen. So betonte Verteidigungsministerin Robles, der Krieg in der Ukraine habe auch Auswirkungen auf Länder wie Somalia, wo nun eine Hungersnot herrsche. Zudem sei Russland in einigen Ländern der Sahel-Zone zunehmend präsent.

Gestern hatte die NATO das Aufnahmeverfahren für Schweden und Finnland auf den Weg gebracht und ein neues strategisches Konzept gebilligt. Darin wird Russland als "größte und unmittelbarste Bedrohung für die Sicherheit der Verbündeten" bezeichnet. China wird als Herausforderung eingestuft.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.