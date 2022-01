An den Montag beginnenden Marinemanövern wird sich unter anderem der US-Flugzeugträger "USS Harry Truman" beteiligen, wie das US-Verteidigungsministerium mitteilte. Die Übung mit dem Namen "Neptune Strike 22" soll demnach bis zum 4. Februar dauern.

Ein Sprecher des Pentagon betonte, die Manöver hätten nichts mit den derzeitigen Befürchtungen vor einem russischen Einmarsch in der Ukraine zu tun.

Russland hatte erst am Donnerstag Manöver in Atlantik, Arktis, Pazifik und Mittelmeer angekündigt. An den für Januar und Februar geplanten Übungen sollen insgesamt mehr als 140 Schiffe und 10.000 Soldaten teilnehmen.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.