Verteidigungsministerin von der Leyen ruft Kollegen aus anderen Ländern dazu auf, mehr Personal ins Multinationale Kommando Operative Führung zu entsenden.

Laut Bundeswehr sind in der in Ulm ansässigen Einheit derzeit lediglich 33 von 165 vorgesehenen Plätzen mit ausländischen Soldaten besetzt. Die Ministerin begründete dies unter anderem mit einem Mangel an Fachpersonal und der Tatsache, dass die Besetzung der Plätze auf freiwilliger Basis erfolgt. Sie setze darauf, dass der Standort Ulm bald attraktiver werde, wenn dort bis 2021 das neue Nato-Hauptquartier für schnelle Truppen- und Materialtransporte voll einsatzfähig sei.



Das Kommando Operative Führung kann Operationen von EU, Nato und UNO mit bis zu 60.000 Streitkräften koordinieren.