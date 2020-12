Die Bundesregierung erhofft sich von der zweitägigen Videokonferenz der Nato-Staaten konkrete Informationen über den Abzug der US-Truppen aus Afghanistan.

Außenminister Maas sagte im ZDF, wichtig sei, dass die Teile der amerikanischen Truppen in Afghanistan blieben, die für die Sicherheit der deutschen Soldaten notwendig seien. Auch die Bundeswehr könne und solle nicht ewig in Afghanistan bleiben, betonte der SPD-Politiker. Erstmals seit 20 Jahren gebe es in Afghanistan einen Friedensprozess zwischen der Regierung und den radikalislamischen Taliban. Dieser müsse international begleitet werden. Er hoffe, dass diese Aufgabe mit der neuen US-Regierung besser koordiniert werden könne als mit der bisherigen.



Die Außenminister der Nato-Staaten beraten heute und morgen über die künftige Arbeit des Militärbündnisses. Bei den Gesprächen soll es unter anderem um den Ausbildungseinsatz in Afghanistan und den beschleunigten US-Truppenabzug aus dem Land gehen.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.