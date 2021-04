Die Außen- und Verteidigungsminister der Nato-Staaten wollen heute in einer gemeinsamen Videokonferenz über die Zuspitzung des Ukraine-Konflikts beraten.

Nato-Generalsekretär Stoltenberg hatte gestern einen sofortigen Abzug der russischen Truppen von der Grenze zur Ukraine gefordert. US-Präsident Biden zeigte sich in einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Putin besorgt über die Truppen-Verlegung. Die Regierung in Moskau hatte von einer "militärischen Übung" gesprochen und deren Ende in Aussicht gestellt.



Bei den Nato-Beratungen geht es auch um die Zukunft des Afghanistan-Einsatzes. Die USA wollen nach Angaben eines Regierungsvertreters die in dem Land

stationierten amerikanischen Soldaten spätestens bis zum 11. September abziehen.

Der geordnete Abzug der Truppen solle noch vor dem 1. Mai beginnen, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.