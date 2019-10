Das russisch-türkische Abkommen zur Stabilisierung von Nordsyrien stellt nach Einschätzung von Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer keine dauerhafte Lösung dar.

Darin sei sie sich mit ihren britischen und französischen Kollegen einig gewesen, sagte sie am Rande eines NATO-Treffens in Brüssel. Die Situation sei mit dem Abkommen von Sotschi nicht befriedet. Für eine politische Lösung sei eine breitere internationale Basis nötig. Damit spielte Kramp-Karrenbauer auf die von ihr vorgeschlagene Variante einer Sicherheitszone in Nordsyrien an. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hatte ihren Vorstoß zuvor zwar begrüßt. Er betonte aber auch, man müsse da noch mehr ins Detail gehen. Russland und die Türkei hatten sich unter anderem auf gemeinsame Militärpatrouillen in der Region verständigt.