Konflikt mit Russland NATO kündigt Truppenverstärkung in Osteuropa an

Anlässlich des Konflikts mit Russland hat die NATO angekündigt, zusätzliche Truppen in Osteuropa zu stationieren. Frankreich etwa sei bereit, Soldaten unter NATO-Aufsicht nach Rumänien zu schicken, die Niederlande würden Kampfflugzeuge nach Bulgarien entsenden und die Vereinigten Staaten zögen in Erwägung, ihre Präsenz in Osteuropa zu erhöhen.

24.01.2022