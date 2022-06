NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg (M) wird vom niederländischen Premierminister Mark Rutte und der dänischen Premierministerin Mette Frederiksen zu einem Treffen im Vorfeld des NATO-Gipfels begrüßt. (Patrick Post/AP/dpa)

Das Land sollte mehr Waffen dieser Art haben und Partner und Verbündete der Militärallianz würden dies nun forcieren, sagte NATO-Generalsekretär Stoltenberg nach einem Treffen in Den Haag. Nach der russischen Invasion in der Ukraine habe die Allianz zudem bereits ihre Fähigkeit ausgebaut, jeden Zentimeter des NATO-Territoriums zu verteidigen. Bei dem für Ende Juni geplanten Gipfel in Madrid werde man die nächsten Schritte ergreifen.

Die Teilnehmer der Gespräche in Den Haag stellten sich auch hinter den Wunsch Schwedens und Finnlands, der NATO beizutreten.

