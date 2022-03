Dreiergipfel in Brüssel NATO liefert weitere Ausrüstung, G7 erwägen weitere Sanktionen gegen Russland

Die NATO wird die Ukraine mit zusätzlicher Ausrüstung unterstützen und ihre Truppen in Osteuropa massiv aufstocken. Generalsekretär Stoltenberg sprach nach einem Gipfeltreffen in Brüssel von weiteren und umfassenderen Unterstützungsleistungen für die Regierung in Kiew. Auch die G7-Staaten und der europäische Rat stimmen sich ab.

24.03.2022