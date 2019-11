Frankreichs Präsident Macron hat von den NATO-Staaten eine enge Abstimmung mit Russland gefordert.

Macron sagte in Paris, er glaube nicht, dass die Regierung in Moskau ein Feind des Militärbündnisses sei. Er rief die europäischen Mitgliedsländer weiter auf, sich an Verhandlungen mit Russland und den USA über einen neuen nuklearen Abrüstungsvertrag zu beteiligen. Die NATO könne sich nicht mit bilateralen Abkommen zufrieden geben. Es gehe um die Sicherheit in Europa. Macron erneuerte zudem seine Kritik am dem Bündnis. Er sehe eine eklatante Kluft zwischen Finanzierungsdebatten und anderen wichtigen Fragen wie der Beziehung zu Russland, sagte Macron.



In der kommenden Woche treffen sich die Staats- und Regierungschefs der 29 NATO-Staaten zu einem Gipfel in London.