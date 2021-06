Der französische Präsident Macron sieht den heutigen Nato-Gipfel als Beginn eines neuen Abschnitts für das Militärbündnis.

Er sprach nach dem Treffen in Brüssel von einer wichtigen Etappe, die man sich seit längerer Zeit gewünscht habe. Macron fügte hinzu, in den vergangenen Jahren habe es Zweifel und Unsicherheiten gegeben, etwa in Bezug auf das Engagement der USA. Dies habe ihn im Jahr 2019 dazu gebracht, sich mit einer gewissen Klarheit auszudrücken. Damals hatte Macron der Nato den "Hirntod" bescheinigt.



Bundeskanzlerin Merkel warnte im Anschluss an den Gipfel vor einer Überbewertung der Bedrohung durch China. Sie betonte, Peking sei in vielen Bereichen ein Rivale, in anderen aber auch ein Partner. Mit Blick auf Russland erklärte sie, Moskau sehe das Militärbündnis mehr als 30 Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges leider als Gegner.



Die Staats- und Regierungschefs der Nato-Staaten hatten in ihrer Abschlusserklärung deutlich Position gegenüber China und Russland bezogen und beiden Ländern Verstöße gegen die internationale Ordnung vorgeworfen.

