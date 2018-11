Die militärische Leitung der Nato hat das größte Manöver des Nordatlantik-Pakts seit Ende des Kalten Krieges als Erfolg bezeichnet.

Der zuständige US-Admiral Foggo sagte zum Ende der Übung in Norwegen, das Bündnis habe eine Menge gelernt. Zugleich erklärte er, dass es keinerlei Unfälle gegeben habe, bei denen Soldaten schwer verletzt worden seien.



Ziel des Manövers war es, ein Signal der Abschreckung an Russland zu senden und für den sogenannten Bündnisfall zu trainieren.



An dem Einsatz hatten sich in den vergangenen zwei Wochen rund 50 000 Soldaten aus den 29 Nato-Staaten sowie den Partnerländern Finnland und Schweden beteiligt.