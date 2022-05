Acht Länder in Osteuropa

In Polen und acht anderen Staaten haben Nato-Militärübungen begonnen. (picture alliance / NurPhoto)

Das polnische Militär teilte mit, an den Übungen seien 18.000 Soldatinnen und Soldaten aus mehr als 20 Staaten beteiligt. Die Manöver an der Nato-Ostflanke finden regelmäßig statt. Dieses Jahr erfolgen sie jedoch vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine. Das polnische Militär appellierte daher an die Öffentlichkeit, keine Informationen und auch keine Fotos von den Fahrzeug-Kolonnen zu veröffentlichen. Andernfalls könnte die Sicherheit der Nato beeinträchtigt werden. Den Angaben zufolge sollen die Manöver bis zum 27. Mai dauern und in insgesamt neun Ländern abgehalten werden.

