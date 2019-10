In einem angekündigten Großmanöver der Nato will die US-Armee 37.000 Soldaten durch Deutschland und Polen ins Baltikum verlegen.

Das US-Kommando für Europa bestätigte, vor der Übung im April und Mai sei die umfangreichste Verlegung von Soldaten aus den USA nach Europa in den vergangenen 25 Jahren geplant: 20.000 Soldaten würden über den Atlantik geschickt. Ziel sei es, die Einsatzbereitschaft innerhalb der Nato zu erhöhen und mögliche Gegner abzuschrecken.



An dem Manöver mit dem Titel "Defender 2020" sollen sich insgesamt 17 Nato-Staaten beteiligen. Deutschland dient als logistische Drehscheibe. Panzer und weiteres Militärgerät sollen über die Straße, per Bahn und per Binnenschiff transportiert werden.