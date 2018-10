Bundesverteidigungsministerin von der Leyen hat eine positive Zwischenbilanz der deutschen Beteiligung am größten Nato-Manöver seit Ende des Kalten Krieges gezogen.

Die Bundeswehr könne stolz darauf sein, was sie dort leiste, sagte die CDU-Politikerin bei einem Truppenbesuch in der Nähe der norwegischen Stadt Rena. Von ausländischen Partnern bekomme sie viel Anerkennung und Respekt dafür, wie gut die Truppe aufgestellt und trainiert sei. Zudem machte von der Leyen deutlich, dass die starke Beteiligung Deutschlands an dem Manöver "Trident Juncture" auch ein Signal an den Bündnispartner USA sein solle. Präsident Trump hatte mit Nachdruck ein stärkeres Engagement der Bundesrepublik in Verteidigungsfragen gefordert.