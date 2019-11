Bundeskanzlerin Merkel hat die Kritik des französischen Präsidenten Macron an der Nato zurückgewiesen.

Ein solcher Rundumschlag sei nicht nötig, sagte sie bei einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Stoltenberg in Berlin. Merkel räumte zugleich ein, dass es Probleme gebe und betonte, man müsse sich zusammenraufen. Stoltenberg warnte davor, einen Keil zwischen die USA und Europa zu treiben.



Macron hatte die Nato in einem Interview als "hirntot" bezeichnet. Es gebe zwischen den USA und ihren Verbündeten keine Koordinierung mehr bei strategischen Entscheidungen. Zudem stehe Europa erstmals einem US-Präsidenten gegenüber, der die Idee des europäischen Projekts nicht teile. Dem Nato-Mitglied Türkei warf Macron ein aggressives Verhalten in einem Bereich vor, in dem die Sicherheitsinteressen aller berührt seien. Er bezog sich damit auf die türkische Militäroffensive in Nordsyrien.