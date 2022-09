Konferenz in Tallinn

Der NATO-Militärausschuss tagt in Tallinn. (dpa / picture alliance / Leon Neal)

Bei der zweitägigen Konferenz soll es außerdem um den Ausbildungseinsatz für die Streitkräfte des Iraks und den Stabilisierungseinsatz im Kosovo gehen. Dem NATO-Militärausschuss gehören die Stabschefs der 30 Mitgliedsstaaten an. Er berät den Nordatlantikrat, das höchste politische Gremium des Bündnisses, in militärischen Fragen. Als geladene Gäste nehmen zum ersten Mal die Verteidigungsminister von Finnland und Schweden an der Konferenz teil. Die beiden EU-Länder hatten nach Russlands Angriff auf die Ukraine die Aufnahme in die NATO beantragt.

