Der polnische Ministerpräsident Morawiecki hat Deutschland und Frankreich mangelnde Unterstützung der Nato vorgeworfen.

Wenn das Bündnis an etwas kranke, dann an fehlendem Engagement der Mitglieder, sagte Morawiecki der Tageszeitung "Die Welt". Er verwies darauf, dass unter anderem Frankreich und Deutschland bisher nicht ihren selbst gemachten Zusagen nachgekommen seien, zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben. Der Regierungschef Polens bekräftigte außerdem seine Kritik an der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, die russisches Gas nach Deutschland befördern soll.