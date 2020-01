Der polnische Ministerpräsident Morawiecki hat Deutschland und Frankreich mangelnde Unterstützung der Nato vorgeworfen.

Wenn das Bündnis an etwas kranke, dann an fehlendem Engagement der Mitglieder, sagte Morawiecki der Tageszeitung "Die Welt". Er verwies darauf, dass unter anderem Frankreich und Deutschland bisher nicht ihren selbst gemachten Zusagen nachgekommen seien, zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben.



Vor dem Treffen von Bundeskanzlerin Merkel mit dem russischen Präsidenten Putin bekräftigte Morawiecki seine Kritik an der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Moskau dürfe nie in der Lage sein, die EU mit einem Gaslieferstopp zu erpressen. Merkel und Bundesaußenminister Maas werden am Mittag in Moskau erwartet.