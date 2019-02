Die Nato hat die jüngsten US-kritischen Äußerungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin scharf kritisiert.

"Erklärungen in denen gedroht wird, Verbündete ins Visier zu nehmen, sind inakzeptabel", sagte der stellvertretende Bündnissprecher Cazalet. Die Nato sei ein defensives Bündnis, aber jederzeit bereit, jedes Mitglied gegen jegliche Gefahr zu verteidigen.



Im Streit über den INF-Abrüstungsvertrag hatte der russische Präsident Putin den USA mit neuen Waffen gedroht. Falls die Vereinigten Staaten in Europa neue Mittelstreckenraketen stationierten, würde Russland ebenfalls entsprechende Waffen in Position bringen, sagte Putin in seiner Rede an die Nation. Diese Geschütze seien dann in der Lage, wichtige Entscheidungszentren zu treffen. Putin erklärte, Russland habe nicht die Absicht, als erster derartige Raketen zu positionieren, müsse aber reagieren, falls die USA dies täten. Abermals wies der Präsident US-Vorwürfe zurück, Russland habe in der Vergangenheit gegen den INF-Vertrag verstoßen. Die USA und Russland werfen sich gegenseitig Verletzungen des Abkommens vor und hatten es Anfang Februar aufgekündigt.