Man müsse jetzt sehen, wie sich die Lage dort in den nächsten Tagen entwickele, sagte Stoltenberg am Rande von Gesprächen mit der italienischen Ministerpräsidentin Meloni in Rom. Klar sei aber, dass Russland schwer unter Druck stehe. Wenn die russischen Truppen Cherson verließen, wäre das ein weiterer großer Erfolg für die Ukraine, so der NATO-Generalsekretär.

Der russische Verteidigungsminister Schoigu hatte angesichts der ukrainischen Gegenoffensive angeordnet, die Einheiten aus Cherson und der Region um die Stadt abzuziehen. Demnach sollen sich die Truppen darauf konzentrieren, das Ostufer des Flusses Dnipro zu halten.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.