Jens Stoltenberg, Nato-Generalsekretär. (picture alliance/dpa)

Es gebe keinerlei Anzeichen dafür, dass der militärische Aufbau aufhöre oder sich verlangsame, sagte Generalsekretär Stoltenberg am Rande eines Treffens mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Brüssel. Vielmehr sei das Gegenteil der Fall. Stoltenberg nannte das russische Vorgehen ungerechtfertigt, provozierend und destabilisierend. Derweil zeigte sich Moskau zur Aufnahme von Verhandlungen bereit. Vizeaußenminister Rjabkow könne jederzeit zu Gesprächen in ein neutrales Land aufbrechen, teilte der Kreml mit. Russland fordert von den USA und deren Nato-Verbündeten mit Blick auf die Ukraine Sicherheitsgarantien.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.