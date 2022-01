Das Nato-Hauptquartier in Brüssel dient auch als Tagungsort für den Nato-Russland-Rat. (AP/ Olivier Matthys)

Am Vormittag kommen die Botschafter Russlands sowie der 30 Nato-Staaten in Brüssel zusammen. Bereits am Montag hatten die USA Russland bei hochrangigen Gesprächen in Genf vor einem Einmarsch in die Ukraine gewarnt. Moskau fordert verbindliche Zusagen der Nato, weder die Ukraine noch andere ehemalige Sowjetrepubliken in das westliche Bündnis aufzunehmen. Die Nato verweist auf die freie Bündniswahl souveräner Staaten.

Der Nato-Russland-Rat wurde 2002 erstmals einberufen. Seit der Krim-Annexion 2014 hatte sich das Verhältnis beider Seiten zunehmend verschlechtert. Seit 2019 hatte der Nato-Russland-Rat gar nicht mehr getagt.

