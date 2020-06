Nato-Generalsekretär Stoltenberg hat angesichts der Abzugspläne von Präsident Trump die Bedeutung der Präsenz von US-Truppen in Europa betont.

Die amerikanischen Soldaten garantierten Frieden und Stabilität, erklärte Stoltenberg in Brüssel. Das sei gut für Europa und die USA. Ferner nutzten die Vereinigten Staaten Stützpunkte in Deutschland auch für Einsätze außerhalb Europas wie zum Beispiel in Afghanistan oder dem Irak. Der geplante Abzug werde morgen und übermorgen bei den Beratungen der Nato-Verteidigungsminister diskutiert, kündigte Stoltenberg an.



Trump hatte gestern Pläne bestätigt, wonach rund 10.000 Soldaten aus Deutschland abgezogen werden. Er begründete dies damit, dass Deutschland zuwenig für die Verteidigung ausgebe. Aktuell sind 35.000 US-Soldaten in Deutschland stationiert.