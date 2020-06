Nato-Generalsekretär Stoltenberg hat vor einem fundamentalen Wandel der globalen Machtbalance durch den Aufstieg Chinas gewarnt.

Das westliche Verteidigungsbündnis müsse sich dieser Herausforderung gemeinsam stellen, sagte Stoltenberg der "Welt am Sonntag". So arbeite die Volksrepublik etwa verstärkt an Nuklearwaffen sowie Langstreckenraketen, die auch Europa erreichen könnten. Zwar sei kein Nato-Mitgliedsland "unmittelbar" von China bedroht, betonte der Generalsekretär. Allerdings investiere China massiv in kritische Infrastruktur in Europa und sei bereits im Cyberraum eine feste Größe.



Weiter erklärte Stoltenberg, man beobachte derzeit sehr ernsthafte Entwicklungen im Südchinesichen Meer. Dort versuche Peking zunehmend, die Bewegungsfreiheit für Schiffe in internationalen Gewässern zu behindern.