Nato-Generalsekretär Stoltenberg hat das Verhalten der Ukraine während der Krise im Asowschen Meer gewürdigt.

Kiew habe sich in der Auseinandersetzung mit Russland ruhig und zurückhaltend gezeigt, sagte Stoltenberg nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Poroschenko in Brüssel. Dieser erklärte, oberste Priorität für sein Land sei es, dass die nach dem Zwischenfall in der Straße von Kertsch von Russland festgesetzten Seeleute frei kämen.



Stoltenberg äußerte sich auch zu einem möglichen Nato-Beitritt der Ukraine. Der Wunsch Kiews nach einer Mitgliedschaft werde von dem Bündnis unterstützt. Er kündigte zudem die Lieferung von Kommunikationstechnik an das ukrainische Militär noch vor Jahresende an.