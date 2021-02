Nach den Spitzengesprächen über eine Reform der Nato hat deren Generalsekretär Stoltenberg ein positives Fazit gezogen.

Er sagte am Abend in Brüssel nach einer Videokonferenz mit den Verteidigungsministern der 30 Bündnisstaaten, man habe eine positive und anregende Diskussion geführt. Die Gespräche seien ein guter Start der Beratungen über das Projekt "Nato 2030".



Die Reforminitiative Stoltenbergs sieht unter anderem vor, Maßnahmen zur Abschreckung und Verteidigung künftig zumindest teilweise aus der Nato-Gemeinschaftskasse zu finanzieren. Dann müssten die Mitgliedsstaaten nicht mehr alle Kosten selbst tragen, wenn sie sich zum Beispiel an der Stationierung von Truppen im Baltikum oder Luftüberwachungseinsätzen beteiligen. Nach Angaben aus Bündniskreisen sprach sich Frankreich bei den Beratungen allerdings klar gegen eine Vergemeinschaftung solcher Kosten aus. Lediglich Polen äußerte demnach deutliche Unterstützung.

