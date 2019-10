Die USA haben Deutschland und die anderen Nato-Partner zu höheren Verteidigungsausgaben aufgefordert.

Verteidigungsminister Esper sagte zum Abschluss des zweitägigen Nato-Treffens in Brüssel, das Bündnis sei nur so stark wie die Investitionen, die man bereit sei, dafür zu tätigen. Er habe die Alliierten erneut dazu gedrängt, bis 2024 zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben.



Nato-Generalsekretär Stoltenberg wies darauf hin, dass die europäischen Mitgliedsstaaten sowie Kanada im fünften Jahr in Folge mehr Geld zur Verfügung gestellt hätten. Es müsse aber noch mehr getan werden.



