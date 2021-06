Im angespannten Verhältnis zwischen der Nato und Russland sieht Außenminister Maas die Regierung in Moskau in der Pflicht.

Die Nato sei weiter gesprächsbereit, sagte Maas mit Blick auf die heutige Konferenz der Außen- und Verteidigungsminister der Nato-Staaten. Der Ball liege jetzt aber im Feld Russlands. Die Minister bereiten in ihren Videokonferenzen den Nato-Gipfel am 14. Juni vor. Dabei soll auch die als aggressiv wahrgenommene Politik Russlands thematisiert werden. Weitere Schwerpunkte sind die Reformpläne für die Nato und der Rückzug aus Afghanistan. An dem Gipfel in Brüssel wird zum ersten Mal auch US-Präsident Biden teilnehmen. Die USA fordern bereits seit längerem von den übrigen Nato-Staaten, mehr für die Verteidigung auszugeben.



Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer sprach sich ebenfalls für eine Erhöhung der Nato-Budgets aus. Es sei wichtig, die Fähigkeit, gemeinsam zu handeln, auch mit mehr gemeinschaftlichen Mitteln zu verstärken. Nato-Generalsekretär Stoltenberg habe hier sehr gute Vorschläge unterbreitet.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.