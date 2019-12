Die Staats- und Regierungschefs der Nato-Länder wollen heute in Watford bei London über die strategische Ausrichtung des Verteidigungsbündnisses beraten.

Bei dem Treffen anlässlich des 70-jährigen Bestehens der Nato dürfte es auch um die Verteidigungsausgaben gehen. Der Gipfel findet inmitten von Differenzen zwischen einzelnen Mitgliedsstaaten statt. Frankreichs Präsident Macron erklärte am Abend, die Europäer sollten eine größere Rolle in der Nato spielen, um weniger abhängig von den USA zu sein.



Gestern hatten sich die Staats- und Regierungschefs bereits auf eine gemeinsame Erklärung verständigt, in der China als mögliche neue Bedrohung erwähnt wird. Chinas wachsender Einfluss sowie seine militärische Macht stellten das Verteidigungsbündnis vor große Herausforderungen, heißt es. Das Papier soll heute verabschiedet werden.