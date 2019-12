Die Nato-Mitgliedsländer haben erstmals China als mögliche Bedrohung für die Sicherheit der Allianz definiert.

Nach übereinstimmenden Medienberichten heißt es in einer gemeinsamen Erklärung, Chinas wachsender Einfluss sowie seine militärische Macht stellten das Verteidigungsbündnis vor große Herausforderungen. Das Papier soll morgen von den Staats- und Regierungschefs auf ihrem Treffen in London verabschiedet werden. Sie feiern dort das 70-jährige Bestehen der Nato.



Dem Vernehmen nach beinhaltet das Abschlussdokument auch die von der Bundesregierung ins Gespräch gebrachte Initiative für mehr Absprache und Verständigung unter den Nato-Partnern. Hintergrund sind Klagen über ein schwindendes Engagement der USA und die unabgestimmte Offensive der Türkei in Nordsyrien.



Der russische Präsident Putin bot der Nato eine Zusammenarbeit im Kampf gegen globale Gefahren wie den Terrorismus an. Der französische Staatschef Macron plädierte für einen Dialog mit Russland. US-Präsident Trump stellte nach dem Ende des INF-Vertrag ein neues Abrüstungsabkommen in Aussicht, das Russland und China einbeziehen solle.