Die USA haben den Nato-Partnern zugesichert, nicht ohne vorherige Absprache Soldaten aus Afghanistan abzuziehen.

Es werde keine unilaterale Truppenreduzierung geben, sagte der amerikanische Verteidigungsminister Shanahan nach Beratungen mit seinen Amtskollegen in Brüssel. Man werde sich abstimmen. Shanahan reagierte damit auf Befürchtungen von Staaten wie Deutschland, dass Washington über einen unabgesprochenen Abzug von Soldaten den Ausbildungseinsatz der Allianz gefährden könnte.



Nato-Generalsekretär Stoltenberg erklärte, das Bündnis wolle ungeachtet des angekündigten US-Truppenrückzugs an seiner Mission in Afghanistan festhalten. Ziel sei es, die Bedingungen für einen Frieden am Hindukusch zu schaffen.