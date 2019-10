Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer will heute bei einem Nato-Treffen in Brüssel für die von ihr vorgeschlagene internationale Schutztruppe in Nordsyrien werben.

Wie ihr Sprecher betonte, wird sie dabei jedoch nicht im Namen der Bundesregierung auftreten. Es gebe noch keine abgestimmte Position zum Vorschlag der Ministerin. Anlässlich eines Antrittsbesuches bei der Bundeswehr in Erfurt hatte Kramp-Karrenbauer ihren Vorstoß gestern verteidigt. Es sei ihr wichtig gewesen, die Debatte anzustoßen.



Unterdessen hat sich die Türkei nach Angaben von US-Präsident Trump zu einer dauerhaften Waffenruhe in Nordsyrien bereit erklärt. Ankara habe ihn darüber informiert, dass die Kämpfe gestoppt würden, sagte er in Washington. Aus diesem Grund habe er beschlossen, die Sanktionen gegen die Türkei aufzuheben. Eine offizielle Reaktion Ankaras gab es zunächst nicht.