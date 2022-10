Kommentar zu NATO-Treffen

Sitzung des Nordatlantikrats mit den Verteidigungsministern der NATO in Brüssel (picture alliance / AA / Dursun Aydemir)

Ein militärischer Schutzschirm am Himmel über den europäischen NATO-Verbündeten, nichts weniger verspricht die sogenannte „Skyshield-Initiative“, die heute in Brüssel aus der Taufe gehoben wurde.

Die Unterzeichnung einer entsprechenden Absichtserklärung wurde kameragerecht, inklusive Familienfoto mit Vertretern der 15 beteiligten Länder, inszeniert. Aus Sicht der Bundesregierung ein Erfolg. Nur Wochen nachdem der Bundeskanzler das Thema in seiner Prager Europa-Rede aufnahm, liefert Berlin mit konkreten Plänen - und 14 Partner sind im Boot, so kann man das sehen. Doch die Vorarbeiten für dieses Projekt laufen natürlich schon viel länger. Und man sollte es vor allem so sehen: Hier wird endlich eine seit vielen Jahren bekannte Fähigkeitslücke der NATO angegangen.

Die Bilder massiver Schäden durch Raketenangriffe Russlands auf zivile Ziele in der Ukraine illustrieren, was geschehen kann, wenn man schutzlos ist. Kein Wunder, wenn ein Großteil der Länder, die schnell mitmachen wollen, im Osten und im Norden der Allianz zu finden sind. Der Grundgedanke, neue Luftverteidigungssysteme zusammen einzukaufen und gemeinsam unter NATO-Kommando zu stellen, überzeugt politisch, ökonomisch und militärisch. Dennoch wird das Projekt viele Milliarden verschlingen und es werden Jahre vergehen, bis der Schutzschirm hält, was er verspricht.

Mit Blick auf die Kosten verweist die Bundesverteidigungsministerin auf das 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr, doch andere Länder können sich das nicht leisten und selbst Christine Lambrecht kann das nur einmal tun. Lloyd Austin, der amerikanische Verteidigungsminister sprach gestern von schwierigen Wochen, Monaten und Jahren, die vor der Ukraine liegen. Das gilt insgesamt auch für die NATO. Will man Fähigkeitslücken dauerhaft schließen, entstehen Finanzierungslücken, selbst für ein reiches Land wie Deutschland. Zwei Prozent vom Bruttoinlandsprodukt für die Verteidigung, dieser jahrelange Streit wird in Kürze antiquiert wirken. Es sei denn, man will angesichts schrumpfender Wirtschaftsleistung künftig scheinbar unschuldig auf einen dadurch steigenden Anteil der Verteidigungsausgaben verweisen.

Was die Ukraine angeht, gingen die aktuellen Signale hier in Brüssel in die richtige Richtung. Weitere Waffensysteme für die Luftverteidigung wurden, wenn auch spät, zugesagt. Den verschleierten Atomdrohungen aus Moskau wurde entschlossen, aber ohne schrille Töne begegnet und die umfassende EU-Ausbildungsmission für ukrainische Soldaten in NATO-Ländern demonstriert politischen Durchhaltewillen. Alles zusammen genommen wurde die Botschaft an Putin vermittelt, dass er diesen Krieg nicht gewinnen kann!