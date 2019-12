Bundeskanzlerin Merkel geht trotz der Differenzen zwischen einzelnen Nato-Mitgliedern optimistisch in das Treffen der Staats- und Regierungschefs des Bündnisses in London. Es müsse über die Zukunft der Nato und die gemeinsamen strategischen Interessen gesprochen werden, sagte Merkel nach einer Unterredung mit dem britischen Premier Johnson, Frankreichs Präsident Macron und dem türkischen Staatschef Erdogan.

Dabei ging es auch um die Lage in Syrien. Merkel betonte, eine Rückkehr von Flüchtlingen nach Nordsyrien dürfe nur unter UNO-Aufsicht geschehen.



Der Nato-Gipfel beginnt zur Stunde mit einem Empfang der Staats- und Regierungschefs bei Königin Elisabeth der Zweiten. Für morgen ist eine Arbeitssitzung in Watford in der Nähe von London geplant.