Die Vereinigten Staaten haben beim Nato-Außenministertreffen in Brüssel ihre Kritik an der Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 bekräftigt.

Außenminister Blinken sagte vor einem Treffen mit seinem deutschen Amtskollegen Maas, die Regierung in Washington halte die Pipeline für eine schlechte Idee, die weder Europa noch den USA nutze. Nord Stream 2 stehe im Widerspruch zu den Zielen der Europäischen Union im Bereich der Energiesicherheit. Das Projekt habe zudem das Potenzial, die Interessen der Ukraine, Polens und weiterer Verbündeter der USA zu untergraben. Dies werde man nicht hinnehmen.



Bezüglich des Nato-Einsatzes in Afghanistan erklärte Blinken, Washington habe seine Bewertung noch nicht abgeschlossen. Ein vollständiger Abzug zum 1. Mai wie von der Vorgängerregierung in Aussicht gestellt werde aber schwierig. Der deutsche Außenminister Maas wies daraufhin, dass bei einem verzögerten Rückzug der US-Truppen der Militäreinsatz unbedingt verlängert werden müsse, da bis Mai die Friedensverhandlungen mit den radikalislamischen Taliban nicht abgeschlossen seien.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.