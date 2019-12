US-Präsident Trump hat abermals eine veränderte Lastenverteilung innerhalb der Nato angemahnt.

Vor Beginn des offiziellen Treffens zum 70-jährigen Bestehen der Allianz sagte Trump, bis 2024 müssten alle Staaten mindestens zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben. Die USA zahlten nach wie vor viel zu viel. Besondere Kritik übte Trump erneut an Deutschland, das das Zwei-Prozent-Ziel auf absehbare Zeit nicht erreichen wird.



Außerdem reagierte der US-Präsident auf den französischen Präsidenten Macron, der die Nato kürzlich als "hirntot" bezeichnet hatte. Dies sei beleidigend und bösärtig gegenüber den Bündnispartnern, erklärte Trump. Nato-Generalsekretär Stoltenberg erwiderte nach einem Treffen mit Trump, der Zusammenhalt in der Allianz sei von zentraler Bedeutung. Es gelte der Welt zu verdeutlichen, dass die Partner fest zueiander stünden.



Die Staats-und Regierungschefs der Nato-Länder kommen heute in London zusammen. Die Zusammenkunft wird am Abend mit einem Empfang bei der britischen Königin Elizabeth der Zweiten offiziell eröffnet.